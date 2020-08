Social Video 11 minuti Saverio Tammacco: «Gioco di squadra con Fitto presidente»

Una chiacchierata al tramonto nel suggestivo scorcio di Cala Sant'Andrea a Molfetta, all'ombra del Duomo, tra passanti e gente incuriosita: è così che Saverio Tammacco parla ai cittadini delle ragioni politiche alla base della propria scelta di candidarsi nella lista "La Puglia domani" a sostegno di Raffaele Fitto presidente.«E' il nostro territorio che deve tornare a essere protagonista», risponde Saverio Tammacco, «attraverso un gioco di squadra fondamentale per lo sviluppo della Puglia e possibile grazie solo al lavoro certosino sul territorio e tra le forze di un centrodestra equilibrato con le esperienze civiche».Ma non solo.Perché, per Saverio Tammacco, è finalmente giunto il tempo di scegliere chi «come noi si impegna da sempre sul territorio nel fare e non nel dire. L'esempio è quanto abbiamo già fatto a Molfetta basando tutta la nostra esperienza amministrativa sull'operatività delle persone, sul realizzare e sul progettare e non sul parlare. I risultati sono sotto gli occhi di tutti».Un'intervista realizzata per incontrare la gente che da sempre conosce l'impegno quotidiano di Saverio Tammacco nel pieno rispetto delle misure anti contagio da Covid.