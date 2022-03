Social Video 7 minuti EXHIBIT, a Molfetta con Salvo Binetti il connubio tra arte e bellezza

È stata ufficialmente inaugurata negli spazi del salone di Salvo Binetti in via Bettino Craxi a Molfetta la mostra, un percorso di sguardi e volti femminili racchiusi nel progettoa cura dell'agenzia di comunicazioneCon l'obiettivo di instaurare un nuovo rapporto tra arte e bellezza, facendo dialogare lo stile moderno con la bellezza senza tempo delle donne del passato impresse su tela, l'iniziativa prende il via simbolicamente in occasione dellaUna celebrazione delle donne a tutto campo, con l'estro creativo die lo slancio artistico del tranese, che ha raccontato le sue opere durante il vernissage di inaugurazione.Le opere resteranno in esposizione per, con accesso libero.