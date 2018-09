7 foto Sancilio 35years… una storia un futuro

Frutto della ricerca e di anni di sviluppo della propria attività, Sancilio coglie l'occasione per mostrare oltre l'Arredo, parte di quanto oggi necessario per affrontare il global contract in diversi settori.In occasione dellala ditta ha esposto materiali innovativi e di design, orientati al miglioramento funzionale in degli ambienti di lavoro.Tante sono state le novità a partire dall' Acustica, l' illuminotecnica, l' impiantistica, l' ergonomia, ecc.La novità per eccellenza quella del "Tunnel Acustico", ha messo in evidenzia un ambiente circoscritto, trattato acusticamente, col quale si può incidere sul benessere di chi ci soggiorna e lavora.Fondamentale la ricerca del prodotto innovativo e la partecipazione progettuale aSi confermano le regioni, le principali aree di intervento in Italia per il Contract e allestimento di alberghi, bar e ristorazione, uffici e attività commerciali, negozi con estensione del Contract e allestimento anche a teatri, cinema, sale conferenze e collettività.Possiamo concludere dicendo che l' operato in 35 anni di attività ha reso possibile oggi raccogliere un elevato numero di consensi già da paesi nazionali che da nazioni estere.