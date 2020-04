La “Fase 2” delle imprese, in diretta si discute della ripartenza

Con l'inizio della "Fase 2" si avvia la ripartenza di una parte del tessuto produttivo nazionale. La crisi economica legata all'emergenza sanitaria, tuttavia, è tutt'altro che superata.e intrisa di ostacoli di varia natura e, in particolare le piccole e medie imprese, dovranno profondere ulteriori sforzi per rimettersi in carreggiata.Il mondo dell'impresa, dunque, sarà al centro di una interessante tavola rotonda online che sarà ospitatae sulle pagine social correlate.Il direttore Giuseppe Di Bisceglie dialogherà con tre autorevoli e graditi ospiti:, direttore regionale di ConfCommercio;, presidente degli imprenditori di Molfetta e, Consigliere di amministrazione di Puglia Sviluppo.Un incontro durante il quale sarà possibile analizzare gli aspetti che caratterizzeranno la ripartenza delle piccole e medie imprese, con una particolare attenzione agli strumenti utili alle realtà produttive per superare la fase di riavvio.L'occasione, inoltre, sarà utile per riflettere sulle nuove disposizioni del presidente del consiglio dei ministri.