Easy Driver Suzuki-Toyota a Molfetta: 20 anni di esperienza nel settore automotive

4 foto Easy Driver Suzuki Molfetta

è un rivenditore autorizzato per i marchi Suzuki e Toyota ed è il primo vero punto vendita di vetture ibridonelettriche a. Il titolare del centro,, ha già 20 anni di esperienza nel settore automotive, per un'azienda votata al "green emotion" e al commercio eco sostenibile.Entro giugno ci sarà l'apertura di una Molfetta completamente dedicato alle nuove tecnologie, con consulenti specializzati e la possibilità di prove su strada con personale esperto in tecniche di guida per veicoli hybrid. Durante le prove di guida, verrà anche mostrata ai clienti la guida in veleggiamento, per mostrare ed esaltare le doti dinamiche della vettura. L'azienda fornisce, quindi, una consulenza approfondita sulle novità presenti e future del settore.Di grande rilievo sono anche gli incentivi statali per l'acquisto di questo tipo di vettura: 5 anni di bollo omaggio e grattini per strisce blu gratis nei comuni aderenti solo per chi compra ibrido. Le vetture in prova, solo per le giornate di venerdì 21 e sabato 22 febbraio, sono unae una. Ai clienti vengono mostrate piccole pillole di hybrid elettrico per convincere anche gli ultimi scettici sull'importanza di questa scelta per l'ambiente. Le prove tecniche si terranno in Via Pio la Torre 1, in Zona 167.