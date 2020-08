Social Video 10 minuti Saverio Tammacco: «Insieme per il ritorno del nostro territorio a essere protagonista»

Continua la chiacchierata di Saverio Tammacco con i cittadini a Cala Sant'Andrea.Nel pieno rispetto delle prescrizioni imposte per evitare il contagio da Covid, il candidato al Consiglio Regionale nella lista "La Puglia domani" con Raffaele Fitto presidente si confronta con curiosi e passanti sul ruolo dell'Europa nella crescita della nostra terra, sul futuro da garantire ai giovani non altrove ma qui e sull'importanza "della programmazione politica e amministrativa alla base dello sviluppo del nostro territorio che deve tornare a essere protagonista e non mera terra di conquista".Non manca, inoltre, anche l'insostituibile satira, maledettamente sferzante, del vignettista molfettese Michelangelo Manente.