Manzoni, la sentenza: condannata a 6 anni. Pena più alta della richiesta della Procura

Tamponamento fatale per la24enne di Molfetta,. Il giudice per l'udienza preliminare del, ha condannato la 22enneper omicidio stradale: una pena più alta della richiesta (di) formulata dal pubblico ministeroI fatti risalgono alla notte del 17 luglio 2020 sulla ex strada statale 16 Adriatica che porta a Giovinazzo. Secondo la ricostruzione dell'episodio fatta dalla, l'imputata, assistita dall'avvocato, «si poneva alla guida del veicolo, sotto l', e mentre percorreva» la litoranea «alla velocità di- su una strada in cui il limite imposto è pari a-, tamponava» un motocicloA condurlo,, 37enne di Molfetta: a bordo, invece, «vi era come passeggero» la 24enne. L'incidente fu violentissimo - dopo l'impatto, la moto schizzò via, trascinandosi sull'asfalto - e provocò «la rovinosa caduta ed il conseguente impatto al suolo degli stessi». Lei morì sul colpo «per le lesioni riportate», lui finì al, mentre la 22enne fu sottoposta agli accertamenti dalla, risultando positiva: il tasso alcolemico era diFra gli imputati c'era anche il conducente della moto, assolto «perché il fatto non sussiste». Per il suo avvocato,, «la soddisfazione per il giusto epilogo ottenuto in favore del mio assistito, la cui posizione è stata definita con formula liberatoria, cede il passo al triste ricordo di chi,».