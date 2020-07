Incidente tra Molfetta e Giovinazzo. Moto tamponata da un'auto: morta una 24enne

Sarebbero stati. Quindi, con la loroormai senza controllo, sarebbero finiti con violenza sull'asfalto. Tragico incidente stradale avvenuto questa notte lungo la ex strada statale 16 Adriatica che conduce a Giovinazzo, costato la vita adSulla dinamica e sulle responsabilità sono ancora in corso le indagini da parte dellaintervenuta per i rilievi. Il dramma si è consumato nel cuore della notte appena trascorsa, attorno alle ore 02.30, nei pressi di Torre Gavetone. Lì, stando alle primissime informazioni apprese sul posto, una- per cause ancora al vaglio degli agenti - avrebbe tamponato da dietro una, in un sinistro che ha coinvolto anche unaSecondo le prime informazioni, però non confermate, sembra che l'auto, per schivare un altro veicolo, sia finita per tamponare la moto, ma, ad ora, è mantenuto il riserbo sulla dinamica. Dopo l'impatto, la moto è schizzata via, trascinandosi sull'asfalto. Subito sono arrivate le ambulanze del: il motociclista, ferito, è stato condotto al, per la passeggerainvece, non c'è stato nulla da fare, l'impatto è stato così violento da costarle la vita.Sulla litoranea, chiusa al traffico e illuminata a giorno dai fari deidel, hanno lavorato gli agenti della, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire le cause del terribile schianto e appurare perché l'auto abbia tamponato la moto.