Social Video 2 minuti Felice Spaccavento: «Il mio impegno per una sanità vicina al cittadino»

Le radici molfettesi sono fondamentali per Felice Spaccavento, candidato al Consiglio regionale nella lista "Puglia Solidale e Verde" in sostegno del governatore uscente Michele Emiliano.«Tutte le comunità del barese hanno bisogno di una nuova sanità» spiega Spaccavento. È sulla sanità che concentrerà tutto il suo impegno in caso di elezione. Una sanità territoriale, che sia prossima al cittadino. Per farlo, aggiunge il candidato, c'è bisogno di portare competenza in Consiglio regionale.