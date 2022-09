Social Video 6 minuti Molfetta, per Salvo Binetti EXHIBIT l'arte di Gianni Marsico

8 foto “Da Eva a Eva”, galleria di volti e colori per Salvo Binetti EXHIBIT

Da hairstylist a vero e proprio "promoter del circuito artistico locale",porta avanti il progetto che rappresenta una liaison tra la bellezza della donna e la sua trasfigurazione artistica. Nasce così, la terza tappa del progetto "Salvo Binetti by tonipellegrinoartandscience EXHIBIT" coordinato dall'agenzia di comunicazione "I Monelli" all'interno degli spazi del salone di Salvo Binetti aIeri, in via Bettino Craxi, è avvenuta l'inaugurazione della nuova esposizione artistica. Al centro le opere diin una rappresentazione completa dell'universo femminile in ciascuna delle sue sfaccettature: sguardi diversi, e anche un messaggio di sensibilizzazione contro il fenomeno del femminicidio.Un'esaltazione dell'dalla matita dell'artista Gianni Marsico che celebra la diversità. La mostra rimarrà aperta al pubblico fino al 15 ottobre con ingresso libero.