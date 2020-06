Coronavirus, De Scisciolo: «Poca liquidità, le mafie puntano su turismo e ristorazione»

Un'altra pandemia sociale si aggira per l'Italia. Ladà campo libero alle mafie che puntano a infiltrarsi nel tessuto economico del Paese e in questo momento, sono d'accordo:, uno dei principali canali di arricchimento dei clan, è un rischio reale perL'allarme del presidente provinciale dell'è stato lanciato da investigatori e magistrati (il procuratore nazionale antimafiaha affermato: «Tracciare flussi, rischio dei prestiti a usura per le aziende in crisi»), mentre il colonnelloin un'intervista al network Viva.it , ha detto: «La nostra attenzione è alta e la questione è stata esaminata anche nel corso di riunioni con i».L'area metropolitana di Bari e la sesta provincia, in questo scenario, quale posizione occupano? Lo abbiamo domandato a, vice presidente nazionale dellasecondo cui «le imprese (carenza di liquidità e drastico crollo dei consumi sono i principali ostacoli alla loro attività ed offrono invece un inaspettato assist alle organizzazioni mafiose, nda), sono le più esposte al».Un meccanismo che è destinato a diventare perverso se lo Stato non si muoverà. Per«il, così come quello della, sono adesso un ambito preferito dalle mafie». Tra le attività più esposte ci sono. La preoccupazione è il ricorso al«L'emergenza Coronavirus ha creato un rischio reale e la mancata tempestività di liquidità da parte dello Stato ha facilitato l'attività criminale nell'erogare prestiti con rapidità, sfruttando le condizioni di famiglie in grave povertà ed aziende allo stremo. E le banche, in questo momento, sono le grandi assenti».«Il ricorso a prestiti di usura nella Fase 2 è molto più che un pericolo reale e concreto, è una realtà: da un lato abbiamo il crollo della liquidità e delle entrate e dall'altro le uscite che continuano a correre velocemente quali canoni d'affitto, stipendi da pagare, richieste di pagamenti da parte dei fornitori e anche le utenze.Numerose sono le segnalazioni giunte dalle province di Bari, Barletta, Andria, Trani e Foggia: ovviamente per ripartire si ha bisogno di liquidità. Negli ultimi mesi si è avuto sicuramente un aumento elevato di richieste di aiuto. Le attività commerciali non hanno più modo di far fronte alle spese: chiudono o cedono l'attività, o ancor peggio fanno ricorso ad un usuraio per farsi avere la liquidità che non hanno avuto o addirittura cedono la stessa alle organizzazioni criminali».«Inverosimilmente trattasi di un unico sistema: la criminalità riesce a collocare e riciclare capitali di origine criminale sotto forma di finanziamenti nel mercato legale oppure per avviare attività parallele che fanno da schermo alle attività illecite. Il mafioso ha una significativa liquidità che gli consente di apparire come un partner credibile. Avviene così l'irreparabile, dovuto alla situazione di scarsa liquidità , difficoltà e fragilità dell'impresa».«In questo momento sono senza alcun ombra di dubbio le imprese ad essere più in difficoltà, pertanto le più esposte al rischio usura. Certamente il settore turistico, così come quello della ristorazione, sono adesso un ambito preferito dalle mafie».«Denunciare è sempre stato il nostro slogan di forza. Se tutti denunciassero ci sarebbe immediatamente una grave sconfitta dell'attività criminosa. Ciascuno, nel proprio ruolo, deve contribuire alla liberazione, non bisogna tacere. La lotta all'usura ed al racket dev'essere innanzitutto un movimento culturale che abitui tutti a vivere a pieno della propria libertà senza alcun compromesso morale, indifferenza e quindi complicità».