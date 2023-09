Tra accoglienza e cura: inaugurata a Molfetta l’Opera Michele Paparella del Consorzio Metropolis

Il polo racchiude una residenza per anziani, ambulatori specifici, un reparto per Alzheimer e uno per soggetti autistici

La sintesi di unche racchiude i valori dell', dellae dell'. Si è inaugurata lo scorso martedì ala" del, alla presenza di, segno della necessità di questa residenza sul territorio.L'evento inaugurale della struttura in via Ruvo si è svolto in due momenti: il primo di caratteree il secondo di improntaNella mattinata del 12 settembre Il vescovo della diocesi di, mons., ha visitato la struttura per la benedizione, assieme alladella diocesi.Nell'evento serale, durante il quale è stato letto un messaggio speciale di, scritto in occasione dell'apertura della RSA, sono stati presenti, presidente del Consorzio Metropolis, il sindaco di Molfetta,l'assessore alla Socialità, l'avvocato, parroco di Sant'Achille.Trattandosi di una struttura a servizio delè stata significativa anche la presenza dei sindaci e di rappresentanti istituzionali delle città limitrofe (), di rappresentanti istituzionali dellae di rappresentanti provenienti da tutta laNon si tratta solo di una residenza per anziani ma di unche comprende anche un reparto per i pazienti affetti daperdelle fasce d'etàe un intero piano dedicato a«Questa struttura è stata una delle nostre più grandi scommesse, con l'obiettivo di garantire a chi si affida a noi il diritto a– ha dichiarato Paparella – e la gioia più grande è accogliere tutti, nei limiti dei numeri, grazie alla».Sulla stessa lunghezza d'onda le parole del primo cittadino molfettese.«Oggi tocchiamo con mano l'impegno concreto dell', grazie a un'iniziativa che vede, ma anchee voglia di mettersi in gioco da parte di tante persone con competenze diverse».Il nuovo logo scelto per rappresentare l'Opera Paparella simboleggia proprio la mission dell'attività: unche racchiude i sentimenti autentici del focolare domestico.