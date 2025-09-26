Rapina a mano armata in una gioielleria del Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta: ci sono 2 feriti

8 foto Tentata rapina a mano armata a Molfetta

Si è verificato questa mattina, venerdì 26 settembre, intorno alle ore 10, un tentativo di rapina a mano armata in un'attività del Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta. Un uomo mascherato sulla quarantina si è, infatti, introdotto all'interno del centro commerciale per sottrarre i beni in una gioielleria.Per cause ancora da accertare, si è poi consumato un conflitto a fuoco. Un luogotenente dei Carabinieri Forestali, libero dal servizio, ha cercato di fermare il malvivente. Nella colluttazione, avvenuta nella zona parcheggio, sono partiti diversi colpi dal mitra del delinquente che ha ferito un utente dell'ipermercato. Il malvivente stesso sarebbe rimasto ferito mentre la refurtiva sarebbe rimasta per terra.Nell'area parcheggio, sul pavimento, sono rimasti il mitra, i bossoli e la maschera usata durante la tentata rapina. Sul posto sono giunti i Carabinieri, Polizia Locale e Ambulanza del 118. Gli operatori sanitari hanno scortato sulle ambulanze il reo e il malcapitato ferito e trasportato subito in ospedale.Dopo le ore 12 è stata ripristinata la situazione di piena sicurezza nel Gran Shopping Mongolfiera, come confermato dalla stessa direzione della struttura.