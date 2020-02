“Mondo Martini” è un percorso di stile di Puglia Outlet Village

INGRESSO LIBERO

Vernissage: ore 18 (accesso riservato)

Apertura al pubblico: ore 19,30

Orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle 20,00; nel weekend dalle 10,00 alle 21,00

, immediatamente dopo il vernissage,inaugura la mostra "", realizzata in collaborazione da. L'esposizione, patrocinata dal Liceo Artistico "Nicola Garrone" di Barletta e dall'Istituto "Monsignor A. Bello" di Molfetta, è incentrata sulle grandi firme della cartellonistica pubblicitaria tra fine ottocento e gli anni settanta del novecento, che raccontano il noto brand italiano attraverso arte e creatività. La mostra, dedicata agli amanti della comunicazione pubblicitaria su stampa, vintage e non solo, presenta alcuni leggendari manifesti che raccontano l'evolversi di uno dei marchi indiscussi del lifestyle italiano.si propone come contenitore perfetto per questa realizzazione espositiva di grande appeal per tutti i target di visitatori. Presso lo spazio espositivo nell'unità 44 è stato realizzato un allestimento di carattere moderno e minimal, che strizza l'occhio alla contaminazione di stili tra antico e moderno.I visitatori del, gli appassionati del genere e gli amanti dello shopping avranno quindi la possibilità di scoprire il marchio Martini attraverso la storia delle illustrazioni pubblicitarie, passando dal liberty al futurismo, fino ad arrivare allo stile più moderno del collage. In mostra oltre venti soggetti, realizzati ad opera di alcuni dei più grandi nomi italiani e internazionali della cartellonistica pubblicitaria, come(1887-1938), tra gli iniziatori di questa nuova forma di comunicazione,Chi sceglierà di visitare lae il suo territorio avrà quindi la possibilità di unire l'esperienza dello shopping alle emozioni del turismo culturale, approfondendo già nel Village le radici della storia e della cultura del Belpaese., a.d. del Gruppo Armando Testa, descrive così il mondo di Martini: "Parlare di storia Martini significa parlare di molte storie. Di storia del vino, di storia dell'Italia e di storia della pubblicità".