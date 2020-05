Lavanderia Fresco Pulito: lavaggi innovativi e consegna a domicilio gratuita

Social Video 30 secondi Lavanderia Fresco Pulito Molfetta

«Dopo un rallentamento globale, che chiaramente ha investito anche la nostra attività adesso siamo completamente operativi e aperti 7 giorni su 7». Sono le parole didi, lavanderia attiva da ben 10 anni, ubicata nella galleria del Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta, esperti nel lavaggio e igienizzazione di capi, tappezzeria, calzature«Abbiamo deciso di rendere accessibili a tutti il nostro servizio di sanificazione certificata che elimina al 99% acari, batteri, virus da capi d'abbigliamento, accessori, piumoni e oggetti della casa per tutelare la salute di grandi e piccini che mai come oggi vivono maggiormente la casa.Lavanderia Fresco Pulito ha inoltre attivato ildi capi, piumoni, tappezzeria e guanciali nei comuni limitrofi a Molfetta, rispettando tutte le norme di sicurezza igienico sanitarie.Disponiamo di lavaggi innovativi frutto di ricerca e investimenti fatti nel corso di questi ultimi anni e ci teniamo a precisare che i nostri prodotti sono certificati dal Ministero della Salute. Forse per altri saremo dei sognatori, ma svolgiamo ancora questa professione in maniera artigianale, ci sono ancora delle attività che le nostre specialiste del pulito eseguono a mano, con estrema cura e attenzione ai particolari. In questo modo i costi aziendali subiscono un'inevitabile impennata, ma allo stesso tempo alcuni nostri servizi hanno i prezzi bloccati da 10 anni nonostante l'aumento della qualità di anno in anno., consulente digital marketing, racconta: «Lavanderia Fresco e Pulito è da sempre il mio centro di lavaggio di fiducia. Devo essere sincero, non è difficile avviare un progetto di marketing e comunicazione digitale, quando un'azienda si differenzia nel mercato, per consulenza, qualità del servizio e prodotti certificati a cui davvero non bada a spese.Sono felice di essere il loro uomo di fiducia quando si parla di marketing, una parola ormai troppo abusata e che non si può riferire ai meri strumenti.Gli utenti ricercano informazioni su Brand, prodotti, esperienze di altri clienti che inevitabilmente condizioneranno le loro scelte d'acquisto.In quest'ottica abbiamo lavorato con un orientamento al mercato, alla concorrenza e ai clienti con l'obiettivo di dare informazioni e consigli utili e far comprendere i punti differenzianti di Fresco Pulito rispetto agli altri player. Credo che Elisabetta e Francesco siano tra i pochi artigiani locali ad aver costruito in così breve tempo un'identità digitale professionale che ha generato e genera una nuova relazione con i clienti e un ingresso di nuovi clienti anche a diverse decine di km da Molfetta.La loro passione e professionalità sono la base di partenza, che purtroppo oggi non basta per stare sul mercato. È fondamentale comunicare sul web soprattutto quando il web rappresenta il principale canale di comunicazione con il pubblico, proprio come in questo momento sociale.Oltre alla comunicazione social, all'app, ai video e a portali professionali, Lavanderia Fresco Pulito mette a disposizione degli utenti degli articoli tematici sul blog www.lavanderiamolfetta.itAuguro a tutti gli imprenditori, veri e propri eroi in quest'ennesima sfida economica, una pronta ripresa!».SITO WEB: https://www.lavanderiamolfetta.it PAGINA FACEBOOK: https://www.facebook.com/frescopulito.lavanderia.cas.molf SCHEDA AZIENDA: https://www.paginesi.it/scheda/fresco-pulito-sanificazione-capi-per-bambini-lavaggio-e-rigenerazione-accessori-lavaggio-passeggini-trattamento-ozono/12680401/