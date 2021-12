La magia del Musical è uno dei regali del Puglia Village

Social Video 4 minuti Flash mob natalizio al Puglia Village con Heron Borelli e Ilaria De Angelis

5 foto Puglia Village Natale 2021

Un regalo fatto con la magia del Musical! Puglia Village è stato questa sera palcoscenico di una performance di altissimo livello artistico, proposta sotto forma di Flash Mob. Heron Borelli e Ilaria De Angelis, insieme a dieci ballerini professionisti, coordinati dal coreografo e danzatore, Danilo Monardi, hanno dato vita allo spettacolo "Dream Mob", trasportando nella magia del Natale i clienti del Village pugliese. Proprio nel giorno di San Nicola, ricorrenza assai cara ai baresi e alla città di Molfetta, importante anche per i doni che arrivano ai bambini.Un evento unico nel suo genere, completamente dal vivo, che ha fatto sognare il pubblico della Land of Fashion, rimasto a bocca aperta davanti a tanta bellezza. Fantastico anche il messaggio finale, "Quest'anno la vera magia è stare insieme", carico di positività e di gioia in vista delle festività natalizie.Il successo dello spettacolo a sorpresa "Dream Mob" era già annunciato dal valore dei protagonisti, tra i quali spiccano Heron Borelli, uno degli artisti italiani in assoluto più eclettici, Ilaria De Angelis, cantante dalla voce cristallina, grande interprete in Musical internazionali, e Danilo Monardi, formatosi come ballerino e coreografo sui palcoscenici newyorkesi di Broadway, tutti già interpreti di musical famosissimi come, Notre Dame de Paris, Amleto, Dirty Dancing, Il Libro della Giungla, Othello e tanti altri ancora.