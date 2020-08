Incidente sulla Molfetta-Giovinazzo. Dimesso dal Policlinico il 35enne ferito

È stato dimesso nella giornata di ieri ilalla guida della motocicletta da cross su cui viaggiava anche, la 24enne rimasta uccisa a seguito del tragico incidente stradale avvenuto il 17 luglio scorso sulla litoranea che collega Molfetta a Giovinazzo.L'uomo, motociclista esperto, era stato immediatamente soccorso dai sanitari dele trasportato in codice rosso presso il. Le sue condizioni erano apparse subito gravi tanto da richiedere anche vari interventi chirurgici. Poi la lunga degenza ed il ritorno a casa. È stato lui stesso a ringraziare la città per la vicinanza attraverso un post su. Le sue attuali condizioni di salute non desterebbero preoccupazione.Nel frattempo continuano le indagini, coordinate dal pubblico ministerodella, per ricostruire la dinamica: tre persone, di cui non sono state diffuse le generalità, sono state iscritte nel registro degli indagati. Si tratta di un atto dovuto per permettere gli accertamenti necessari a far chiarezza sulla tragedia: l'obiettivo è quello individuare le cause dell'incidente, oltre che a ricostruirne la dinamica.Secondo le informazioni, sembra che la(condotta da una, fermatasi per prestare soccorso, ndr) per schivare un altro veicolo che procedeva a velocità elevata e coi fari spenti, sia finita per tamponare la moto. Soltanto ipotesi, però. Servirà il lavoro di un esperto per chiudere l'indagine.