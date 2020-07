Incidente mortale sulla Molfetta-Giovinazzo, ci sono tre indagati

Atto dovuto., di cui non sono state diffuse le generalità, sono indagate per l'incidente stradale costato la vita a, la ragazza molfettese di 24 anni morta in seguito ad un violento tamponamento che si è verificato il 17 luglio scorso lungo la litoranea per Giovinazzo.La ragazza era la passeggera di una motocicletta condotta da, ricoverato al, quando il mezzo è stato tamponato da unacondotta dain un impatto che ha coinvolto pure unache sopraggiungeva nel senso opposto. E proprio per fare luce sullo scontro, su cui procedono le indagini della, l'ipotesi per cui si muove laè quella di omicidio stradale.Si tratta di un atto dovuto per permettere gli accertamenti necessari a far chiarezza sulla tragedia: l'obiettivo è quello individuare le cause dell'incidente, oltre che a ricostruirne la dinamica. Secondo le prime informazioni, sembra che la(condotta dafermatasi per prestare soccorso e poi sottoposta agli, ndr) per schivare un altro veicolo che procedeva a velocità elevata e coi fari spenti, sia finita per tamponare la moto.Soltanto ipotesi, però. Servirà il lavoro di un esperto per chiudere l'indagine. Alla guida della moto c'era un. Quando le sue condizioni miglioreranno, sarà sentito dagli agenti della, ai quali potrà fornire dettagli utili per ricostruire le cause, che al momento restano di difficile individuazione.