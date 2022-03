Imprese e legalità, incontro a Molfetta con don Ciotti

Una pandemia tanto inaspettata quanto disastrosa ha preso la scena per due anni, le nostre aziende sono state pesantemente penalizzate e colpite. Nel momento in cui si intravvedeva uno spiraglio di ripresa economica all'orizzonte, ecco i venti minacciosi e distruttivi della guerra dell'est-europeo, con ricadute pesantissime sull'import-export, sulla distribuzione e sull'approvvigionamento di materie prime e di energia. Rovinoso l'impatto di questo scenario anche sulle nostre piccole e medie imprese, prevalentemente a dimensione o gestione familiare e la conseguente ricaduta sul piccolo commercio.In periodi di crisi le nostre imprese sono più vulnerabili e più permeabili al pericolo delle infiltrazioni criminali e mafiose che potrebbero approfittare della breccia aperta dalla mancanza di liquidità, dalla perdita di lavoro e commesse. I profili di criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica sono in primis da ricondurre all'operatività della criminalità organizzata, alla quale il mercato offre in questo momento spazi importanti, basti pensare al settore edilizio. I sodalizi criminali dispongono, infatti, di ingenti somme e possono investire e trasformare le proprie risorse – provento di reato – in economia legale; possono riciclare il proprio denaro rilevando imprese e attività economiche in sofferenza.L'analisi della particolare situazione economica e del conseguente disagio sociale deve tenere desta l'attenzione sulle dinamiche legate all'operatività della criminalità organizzata. Bisogna rimanere uniti e fare rete, supportando l'azione di prevenzione e contrasto posta in essere dallo Stato e dalle Forze di Polizia. Tanto per evitare il rischio di infiltrazioni, ora che le aspettative e le prospettive di ripresa dell'economia sembrano più vicine grazie all'ingente investimento del Pnrr ma più complicate a causa degli scossoni sugli assetti internazionali provocati dal conflitto Russo-Ucraino e dell'innalzamento vertiginoso della spesa energetica.dal titolo "(viale Papa Giovanni Paolo II).Dopo i saluti dei presidenti delle associazioni di categoria di Molfetta Francesco Sgherza di Confartigianato, Salvatore Farinato di Confcommercio e Raffaella Altamura di Confesercenti,il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani, il Prefetto Di Bari. Modera Maddalena Pisani, presidente dell'Associazione imprenditori di Molfetta.L'incontro è aperto al pubblico e alla cittadinanza tutta nel rispetto della normativa anticovid vigente