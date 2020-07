I leader della ristrutturazione Errepi Designer aprono la seconda sede a Molfetta

6 foto Inaugurazione di Errepi Designer

è da anni una garanzia nel campo dell'edilizia, con una lunga esperienza nel campo della ristrutturazione. Nella serata di ieri è stata inaugurata a Molfetta la nuova sede operativa dell'azienda in: un evento in grande stile a cui hanno preso parte tanti cittadini grazie anche alla zona pedonale prevista nel weekend.Il principale servizio dell'attività è quello di, gettonato perché non riscontra problematiche d'intralcio nei cantieri, essendoci un unico responsabile e un'unica impresa a occuparsi dell'appartamento. Questo comporta tempi più rapidi nella realizzazione dei lavori e una maggiore efficacia degli stessi, senza il rischio di vedere sovrapposte maestranze diverse.Errepi Designer era già presente a Molfetta e ha voluto raddoppiare con una seconda sede in città, oltre a operare già a Bisceglie in via Bovio 115. Prossimamente ci sarà anche l'apertura di nuove sedi a Terlizzi e a Bari, per un'azione sempre più vasta su tutto il territorio. Attualmente è l'unica attività che opera con la modalità "Chiavi in mano", perché possiede all'interno tutte le figure necessarie ai lavori, dall'elettricista all'idraulico senza subappalti. In più, l'azienda offre visuali in 3D, la possibilità di vedere rendering di appartamenti finiti in tunnel virtuali.