Grande successo a Molfetta per il Festival della birra artigianale

14 foto Festival della birra artigianale

Un weekend all'insegna della musica e del buon gusto gastronomico, fra birra e cibi sia italiani che stranieri. Si potrebbero riassumere così le tre serate del, promosso dall'assessorato al Marketing territoriale e che si è snodato fra venerdì e domenica nella villa comunale di Molfetta, per riaccendere i riflettori in uno dei maggiori punti d'incontro per i molfettesi soprattutto nelle sere d'estate.A farla da padrone sono stati gli odori e l'appetito, grazie ai numerosi stand enogastronomici con specialità italiane, dalla frittura di pesce agli arancini siciliani, ma anche argentine e spagnole, come l'asado, le empanada e la paella. E poi ovviamente le birre. Italiane, rigorosamente artigianali e provenienti da Lombardia, Piemonte, Lazio e Puglia, come per esempio una particolare birra alla canapa di un birrificio di Altamura. Una vera e propria fiera su modello dei grandi eventi di street food molto popolari ormai in tutta la regione.Nelle tre serate, oltre alla possibilità di soddisfare il proprio palato ci sono stati dei momenti musicali per intrattenere il numeroso pubblico che ha popolato Piazza Garibaldi: venerdì è stato caratterizzato dal dj set curato da Radio Lattemiele, Radio love FM e Radio Ritmo 80, mentre sabato il concerto della Whitney Houston Tribute Band con la splendida voce diche ha fatto da sottofondo alla serata. Ieri, per chiudere questo trittico di giornate in onore dell'amata birra, è stato proposto il sound reggaeton di. Tanta partecipazione, tante opportunità culinarie e tre giorni che hanno riempito di vita la villa comunale della città. Insomma, è stato un successo.