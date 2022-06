Continua al Gran Shopping Molfetta la gara solidale collettiva “In corsa per l’ambiente”

Sneakers, palloni e pneumatici, la gara solidale delcontinua sotto il segno della sostenibilità, della promozione e sensibilizzazione alle buone pratiche ambientali per la collettività. Il terzo appuntamento mensile si celebra. L'iniziativa, che durerà un intero anno e avrà l'obiettivo di fondere i valori dell'ecologia a quelli dello sport, coinvolgerà i frequentatori delin una gara solidale collettiva, in cui tutti potranno contribuire con un piccolo gesto e diventare protagonisti. Sneakers, palloni usati o pneumatici di biciclette rientrano fra i cosiddetti rifiuti difficili da smaltire e, grazie a In Corsa per l'ambiente, per un intero anno le tipologie di rifiuti difficili da riciclare saranno oggetto di un'iniziativa virtuosa: riuso, riciclo e recupero, il principio delle 3 R sono le parole chiave di questa grande raccolta che garantirà un impatto positivo sull'ambiente sotto molteplici aspetti, assicurando l'attivazione di un circolo virtuoso che trasforma i rifiuti in energia green certificata.All'interno del centro commerciale una green zone dedicata all'iniziativa in cui i partecipanti al concorso potranno conferire i rifiuti e immortalare il gesto con foto e video da condividere sui social per dare vita ad un circolo virtuoso e convincere sempre più persone ad attuare il circolo virtuoso. Gli scatti social potranno essere realizzati nel green corner, il primo passo della "corsa" dei rifiuti verso il corretto smaltimento. La prima fase prevede il riuso: associazioni locali potranno recuperare il materiale raccolto ancora utilizzabile - le calzature, in particolare - e occuparsi di distribuirlo a comunità e soggetti bisognosi del territorio nei pressi di Molfetta e dei comuni limitrofi. Le due fasi successive, saranno garantite da La Lucente S.p.A., partner tecnico autorizzato e soggetto operante a livello nazionale nella corretta esecuzione delle procedure stabilite dall' "Economia Circolare". I rifiuti saranno selezionati per tipologia e destinazione, avviati al riciclo e, per la frazione non riciclabile, avviati a recupero energetico certificato.Grazie agli eco-days, organizzati ogni 1° sabato del mese, la corsa si farà ancora più serrata: le associazioni sportive del territorio si impegnano assieme ai clienti a conferire il maggior numero possibile di scarpe, pneumatici e palloni, e ottenere gift card da spendere nei negozi delInfine, al termine dell'anno di attività, sarà lasciato un ulteriore segno di radicamento sul territorio e di adesione ai valori della sostenibilità attraverso la piantumazione di nuovi alberi in zone di Molfetta nei pressi di scuole e giardini pubblici, come ulteriore segno di impegno per l'ambiente