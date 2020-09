Il governatore pugliese uscente ha risposto alle accuse di clientelismo lanciate da ItaliaViva: «Prego molto per loro»

Social Video 5 minuti Antonio Decaro a Molfetta per sostenere Emiliano: «Fitto è già stato bocciato dai pugliesi»

È Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente Anci, a scendere in campo per sostenere Michele Emiliano negli ultimi giorni di campagna elettorale. Una sfida difficile da cui dipende il destino della Puglia dei prossimi cinque anni e che vede un costante testa a testa tra Emiliano e Fitto, i due maggiori sfidanti di questa turnata elettorale."La Puglia ce la fa". Emiliano e Decaro lo hanno ribadito con forza, ricordando i risultati conseguiti negli ultimi 15 anni di governo di centrosinistra. Lo hanno fatto ieri a Molfetta, in corso Umberto, presentando ai cittadini i candidati molfettesi al Consiglio regione pugliese tra cui anche Annalisa Altomare (Senso Civico) e Felice Spaccavento (Puglia Solidale e Verde).