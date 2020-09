Social Video 2 minuti Annalisa Altomare: «Il mio impegno per il bene di questa terra»

Si propone come uno «strumento di rappresentanza» Annalisa Altomare, ex sindaco di Molfetta e candidata al Consiglio regionale pugliese nella lista "Senso Civico" a sostegno dell'uscente governatore Michele Emiliano.La passione per la politica e l'impegno per il bene comune alla base del suo impegno per il bene della Puglia e dei pugliesi. È alle persone più fragili, in particolar modo, che si rivolge Annalisa Altomare: «Il mio è un impegno affinché si possa stare bene, perché si possa stare meglio».