Parole a colori nella "Pop Hair", secondo appuntamento per EXHIBIT da Salvo Binetti

"Pop Hair": secondo appuntamento per EXHIBIT da Salvo Binetti

Pensieri, parole. Ma soprattutto colori: l'arte diè fatta di forti sfumature per opere variopinte ed emozionanti come la natura nel mese di maggio, e fino al 31 sarà possibile goderne la visione nel salone diè infatti la seconda tappa del progetto "Salvo Binetti by tonipellegrinoartandscience EXHIBIT", un inedito incontro tra la bellezza e l'estro creativo dell'arte, che questo mese sarà dedicato alle suggestioni dai colori esplosivi di Giancaspro. L'idea promossa e realizzata dall'agenzia di comunicazione "I Monelli" giunge al secondo appuntamento dopo quello nel mese di marzo, con l'omaggio alle grandi icone di bellezza, fascino e intelligenza femminile firmate dal tranese Gigi Bucci.Per l'hairstylist Salvo Binetti è l'omaggio a tutti i visitatori e clienti, a sottolineare il senso artistico e creativo che si coglie nel salone di via Bettino Craxi 5, che con il brand TONIPELLEGRINO ART AND SCIENCE è divenuto spazio per l'arte per stimolare ogni senso con curiosità e bellezza.