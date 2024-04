“Luce Viva” seconda edizione, ecco i vincitori tra foto e video dedicati alla Settimana Santa in Puglia

Powered by

Ecco i 4 scatti vincitori

Primo posto - Il crocifero (Noicattaro, 30 marzo 2024) realizzato da Domenico Belfiore

Secondo posto ex aequo - La ricerca di Dio (Mottola, 30 marzo 2024) realizzato da Domenico Belfiore

Secondo posto ex aequo - Via Dolorosa (Bari, 29 marzo 2024) realizzato da Veronica Favia

Terzo posto - Oro nero (Canosa di Puglia, 30 marzo 2024) realizzato da Federico Ventura

Si rinnova per la seconda edizione il contest fotografico, organizzato dal Viva Network per raccontare attraverso il linguaggio visivo i riti e gli appuntamenti della Quaresima e della Settimana Santa in Puglia.Chiuse le iscrizioni, con la partecipazione di, la giuria di esperti ha decretato i vincitori che saranno premiati durante la serata inaugurale che si svolgeràalle ore 18.30 nella. Sarà inaugurata la mostra finale dell'iniziativa, che gode del patrocinio del Comune di Molfetta, aperta al pubblico gratuitamente sino al 28 aprile.

La crocifissione (Passio Christi) (Gravina in Puglia, 24 marzo 2024) realizzato da Pietro Amendolara

Tutto è compiuto (Molfetta, 29 marzo 2024) realizzato da Simone Angarano

L'adorazione della croce - I sepolcri (Molfetta, 28 marzo 2024) realizzato da Arianna Cataldi

Il mio cuore è pronto… (Sammichele di Bari, 24 marzo 2024) realizzato da Pasquale De Tommaso

L'abbraccio (Molfetta, 30 marzo 2024) realizzato da Cristina Di Lucente

Jesus Christ Superstar (Bari, 29 marzo 2024) realizzato da Livia Favia

Mater Dolorosa (Bari, 29 marzo 2024) realizzato da Livia Favia

Lux in umbra (Bari, 29 marzo 2024) realizzato da Veronica Favia

Luce Viva (Molfetta, 29 marzo 2024) realizzato da Salvatore Gianfrancesco

Benedictio (Barletta, 24 marzo 2024) realizzato da Pasquale Gorgoglione

Legno della Croce (Barletta, 29 marzo 2024) realizzato da Pasquale Gorgoglione

Dolor (Molfetta, 28 marzo 2024) realizzato da Domenico La Forgia

Donne velate (Canosa di Puglia, 30 marzo 2024) realizzato da Anna Lisi

Verso la luce (Cerignola, 29 marzo 2024) realizzato da Antonio Monopoli

L'Addolorata in cerca di Suo figlio Gesù (Trani, 29 marzo 2024) realizzato da Pasquale Muccilli

I crociferi (Noicattaro, 28 marzo 2024) realizzato da Rocco Pedone

Alba di passione (Molfetta, 29 marzo 2024) realizzato da Leonardo Piccinni

Maria, hic est filius tuus (Maria, ecco tuo figlio) (Molfetta, 30 marzo 2024) realizzato da Marina Pignatelli

Tra fede ed ingenuità (Molfetta, 29 marzo 2024) realizzato da Marianna Pischettola

All'alba dell'Ultimo Giorno (Molfetta, 29 marzo 2024) realizzato da Francesco Sfregola

Riflessione (Molfetta, 29 marzo 2024) realizzato da Giovanni Squeo

Pausa coccole (Barletta, 29 marzo 2024) realizzato da Barbara Tessa

Il peso del peccato (Sammichele di Bari, 24 marzo 2024) realizzato da Giulio Urbano

Legàmi nel Buio (Canosa di Puglia, 30 marzo 2024) realizzato da Federico Ventura

Il cammino della luce (Trani, 29 marzo 2024) realizzato da Francesco Zingarelli

Premio per la categoria video

La Desolata (Canosa di Puglia, 30 marzo 2024) realizzato da Federico Ventura

Riconoscimenti per altri video in concorso

La sua missione è Amore (Sammichele di Bari, 24 marzo 2024) realizzato da Pasquale De Tommaso

Senza respiro e voce (Canosa di Puglia, 30 marzo 2024) realizzato da Simone Angarano

La lunga notte dei tranesi (Trani, 29 marzo 2024) realizzato da Luigi Natale

Waiting for emotions (Molfetta, 22-29 marzo 2024) realizzato da Giovanni Squeo

Sarà possibile visionare le fotografie e i video durante l'esposizione adnella Sala dei Templari a Molfetta dal 18 al 28 aprile. Si ringrazia: Antonio D'Agostino, Michele Cardo, Donnie Garcia, Vito Rizzi, Lucky Dario.Nel percorso espositivo si affiancheranno anche alcune fotografie realizzate dai collaboratori della nostra redazione giornalistica sul territorio.