"Luce Viva": inaugurata nella sala dei Templari di Molfetta la mostra sulla Settimana Santa

dal martedì al venerdì - ore 18:00/21:00

- ore sabato e domenica - ore 10:00/13:00 e 18:00/21:00

55 foto Inaugurazione mostra e premiazione contest fotografico "Luce Viva" - 2 edizione

A distanza di quasi un mese dalla Settimana Santa e dalla Santa Pasqua, non si fermano idi uno dei periodi più attesi dell'anno in. Ne è dimostrazione il, organizzato dal, circuito d'informazione online attivo sul territorio del, dellae su, che è culminato ieri nelladicon l'L'esposizione racchiude glie quellioltre ad alcune foto dei collaboratori, giornalisti e fotografi della redazione di "Viva". Quest'anno anche una: l'aggiunta della, anch'essi proiettati nello stesso luogo dell'esposizione. Tutto il materiale è stato realizzato durante i riti quaresimali del 2024.Alla cerimonia di apertura dell'iniziativa sono intervenuti, assessore comunale alla, editore del Viva Network,, caporedattrice del Viva Network,, fotografi professionisti presenti in rappresentanza della giuria che ha selezionato, per merito, le fotografie e i video vincitori del contest.A tutti i partecipanti, i cui scatti sono stati scelti per l'esposizione, è stato rilasciato un, mentre i primi tre classificati per entrambe le sezioni, oltre a ricevere un, sono stati omaggiati di un presente offerto dadi Molfetta.La mostra, a, rimarrà aperta fino alnei seguenti giorni e orari: