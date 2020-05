Il Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta riapre in sicurezza

Salute e sicurezza prima di tutto. Con questo motto il centro commerciale Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta questa mattina ha riacceso completamente i riflettori delle gallerie, anche all'interno dei negozi di abbigliamento ed accessori che erano stati soggetti al lockdown. In ottemperanza alle linee guida del Governo e ai protocolli di sicurezza, l'intera struttura è stata sottoposta a sanificazione: tutti gli impianti di ventilazione e condizionamento dell'aria sono stati igienizzati e progettati per consentire il ricambio d'aria naturale di elevata quantità.Ai varchi di ingresso, organizzati in modo da garantire una distribuzione ottimale dei flussi in entrata e in uscita, saranno presenti postazioni fisse di gel igienizzante e steward che effettueranno la misurazione della temperatura con termoscanner e regolamenteranno gli accessi in funzione della capienza del Centro Commerciale. È stato regolato l'afflusso nelle aree comuni (corridoi, toilette, negozi) in modo da evitare assembramenti e garantire sempre la distanza interpersonale di almeno un metro. Nelle toilette è stato potenziato il servizio di sanificazione con prodotti igienizzanti secondo i protocolli di sicurezza. La clientela dovrà indossare la mascherina per tutto il tempo di permanenza ad eccezione dei momenti di fruizione dei servizi incompatibili con il loro utilizzo. Nei luoghi di ristoro, infatti, è stato rimodulato il layout dei tavoli e dei posti a sedere, che deve garantire il distanziamento fra i tavoli non inferiore a 2 metri e garantendo comunque tra i clienti durante il pasto una distanza in grado di evitare il contatto."Il Centro Commerciale ha attuato ogni protocollo di sicurezza al fine di garantire la sicurezza della clientela e di tutti i lavoratori, potenziando la normale sanificazione degli ambienti. Siamo pronti, in termini di sicurezza, ad affrontare una ripartenza a pieno regime e siamo fiduciosi, presto ritorneremo alla normalità. Confidiamo nella piena collaborazione di tutti, noi per primi daremo il buon esempio e invitiamo i collaboratori e i clienti, che aspettiamo con impazienza, a rispettare le norme che garantiscono la sicurezza di tutti noi", afferma il vice direttore Antonio Rosiello.Da oggi, 18 maggio, i negozi della Galleria saranno aperti dal lunedì al sabato dalle 09:00 alle 19:00 e la domenica dalle 10:00 alle 19:00, mentre l'Ipercoop sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 09:00 alle 21:00 e la domenica dalle 10:00 alle 21:00.