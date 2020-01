I saldi di Puglia Outlet Village hanno una marcia in più

parte con la sfida dei primi saldi del 2020. Da domani, 4 gennaio, sino a tutto il mese di febbraio, isaranno capaci di richiamare acquirenti da tutto il territorio e non solo, grazie ai suoi incredibili sconti.Tutte le categorie di Store sono pronte a stupire, con abbigliamento, accessori e "casa e lifestyle" in prima fila, insieme ai servizi offerti dai ristoranti e bar del, sempre bravi a rendere ancor più piacevole l'esperienza di shopping nellapugliese. A impreziosire ulteriormente l'outlet molfettese c'è l'unicità del, con una programmazione sempre attenta al lancio degli ultimi film italiani e stranieri.Inoltre, anche durante il periodo dei saldi, nella piazza principale dellac'è la "" per grandi e bambini, dove è possibile pattinare con un ticket vantaggioso, confermandocome la "" più importante della regione, grazie alla posizione strategica e facilmente raggiungibile sia dal nord, che dal sud della Puglia, oltre a rimanere un punto di riferimento certo per l'hinterland barese.Info: www.pugliaoutlet.it