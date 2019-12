Grande attesa a Molfetta per il concerto di Capodanno con i Dear Jack

Cresce l'attesa a Molfetta per il concerto che animerà Piazza Paradiso nella notte di Capodanno. Sarà una serata di festa fra musica, danza e tanto divertimento, con un programma variegato in grado di accontentare i gusti del pubblico che sceglierà di trascorrere in piazza l'ultima serata del 2019. Il concerto avrà inizio alle ore 22:00 e sarà condotto da La Crys, accompagnata dallo speaker Marco Greco, mentre i grandi protagonisti musicali saranno i Dear Jack, anticipati dalla giovane cantante molfettese in rampa di lancio Serena de Bari.hanno conquistato la ribalta nazionale partecipando nel 2013 alla tredicesima edizione del talent show "Amici" di Maria De Filippi, dove hanno vinto il Premio della critica giornalistica. Il gruppo è nato a Roma e attualmente è composto da Lorenzo Cantarini (voce e chitarra elettrica), Francesco Pierozzi (chitarra elettrica ed acustica), Alessandro Presti (basso) e Riccardo Ruiu (batteria). Esattamente un anno fa, nel dicembre 2018, hanno collaborato con Pierdavide Carone al singolo "Caramelle" che ha sfiorato la partecipazione all'ultimo Festival di Sanremo e che ha riscosso grandi apprezzamenti in questi mesi.Ad accompagnare i Dear Jack, dunque, ci sarà, promessa della musica locale che punta addirittura ad un posto nel prossimo Festival della Canzone Italiana. Il suo singolo "Frutta", cantato con la band Sugarfree, è in alta rotazione radiofonica nelle classifiche dei brani più trasmessi dalle radio italiane nelle ultime settimane. Anche lei si è fatta conoscere al grande pubblico nella scuola di "Amici" (edizione del 2017), conquistando il banco durante una Sfida. La trasmissione le ha dato modo di far conoscere le sue canzoni e di mettere in mostra le sue eccellenti doti artistiche.Ma non è finita qui. Ad animare la piazza ci sarà anche la musica latino-americana di, noto autore reggaeton, che coinvolgerà direttamente il pubblico con l'ausilio dell'Associazione VivoLatino. Altri ospiti della serata di fine anno sarannodi Radio 105 e, con un dj set che inizierà dopo la mezzanotte e che durerà fino alle ore 2:30, per iniziare nel migliore dei modi il 2020.