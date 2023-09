Encomio alla Compagnia dei Carabinieri di Molfetta

6 foto Encomio carabinieri

Pubblico assai numeroso, gli interventi sentiti e partecipi del presidente del consiglio comunale,, degli assessori alla Sicurezza, e alla socialità,, le parole del colonnello, comandante provinciale dei, e dei consiglieri comunali presenti.E poi, a chiudere, dopo le parole dei rappresentanti delle associazioni e degli organismi tra il pubblico, gli interventi del sindaco di Molfettae del comandante dellacittadina, il capitano. A fare da cornice le insegne e i rappresentanti dell'e dell'associazione, il comandante della, ed il presidente dell'L'aula consiliare di Palazzo Giovene ha ospitato la cerimonia di consegna dell'encomio allaper il lavoro svolto nel corso degli ultimi anni. A ritirarlo il capitano, ormai prossimo al trasferimento ad Isernia, in Molise, per ricoprire nuovi e prestigiosi incarichi, che ha ricostruito l'azione quotidiana eseguita da tutti i reparti dellaimpegnati, oltre che in azioni di contrasto e di prevenzione di azioni criminali, in progetti in ambito sociale.Numerosi quelli intrapresi con il, in indagini articolate, anche in interventi di riappacificazione nella ostilità tra adolescenti, litigiosità quotidiane, controversie familiari. «Era doveroso conferire quest'encomio non solo per le cose fatte - ha detto-, ma pure come elemento motivazionale a fare di più perché la lotta contro l'illegalità e il crimine è un processo che non deve fermarsi anche per il degrado e per il venir medo di molti modelli educativi».«La gratificazione più grande - ha sottolineato, invece, il colonnello- è proprio l'affetto e la vicinanza della comunità, quando poi queste gratificazioni assumono anche forme diverse come quella di questo evento attraverso un'iniziativa che coinvolge direttamente l'amministrazione comunale e il sindaco che la rappresenta chiaramente è un orgoglio ancora maggiore». Nel corso degli ultimi anni, dal 2019 al 2023, la Compagnia di Molfetta ha effettuatoNon solo: oltre all'attività repressiva, la, che copre, ha svolto anche interventi finalizzati alla prevenzione ed è stata parte attiva in progetti rivolti ai giovani e agli anziani, nelle scuole e nei centri per la terza età per educare alla legalità e mettere in guardia dalle truffe.