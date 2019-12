AB Arredamenti augura buone feste a tutti i clienti di Molfetta e dintorni

AB Arredamenti di Angelo Bellapianta a Molfetta è ormai una certezza del nostro territorio. Una piccola azienda a conduzione familiare nata negli anni '50 che ha saputo cavalcare l'onda del tempo e del cambiamento sin dall'apertura nel 2010 dello showroom AB Arredamenti fino ad oggi, adattandosi costantemente ai nuovi trend dell' arredo ed alle esigenze dei propri clienti, garantendo professionalità, cortesia e assistenza, dall'acquisto alla consegna ed anche più, dei suoi prodotti. In dialogo costante con professionalità esperte di settore, bramoso di guardare oltre i propri orizzonti, con uno spirito di forte dedizione al lavoro, il 24 ottobre inaugura il nuovo showroom monomarca targato "Lube Cucine" in via Edoardo Germano n. 39 dedicato esclusivamente a questo brand esponendo nuove proposte d'arredo, promuovendo offerte esclusive per i clienti e avvalendosi anche della consulenza di architetti, in particolar modo dell'arch. Ventura Giulia che da tempo cura l'immagine dei suoi negozi.La grande novità di questa fine di 2019 è il rinnovo, anche nelle prime settimane del nuovo anno, del maxi-sconto del 50% sulle cucine, per una promozione che inizialmente era pensata solo per le prime vendite del nuovo store e che invece è stata estesa, a dimostrazione di quanto l'azienda metta al primo posto il cliente!Lo staff di AB Arredamenti augura a tutti un sereno Natale ed un felice anno 2020.