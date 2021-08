Un Ferragosto in grande stile al Puglia Village di Molfetta

Il culmine delle ferie in agosto Puglia Village lo festeggia con un'apertura sorprendente. Saldi incredibili e nuovi Store omaggiano al meglio questo Ferragosto in cui si può continuare a vivere l'atmosfera della Dolce Vita. Nella festa estiva per eccellenza, la Land of Fashion pugliese resta aperta tutto il giorno 15 (dalle ore 10 alle 21), proponendo una domenica diversa, da passare in sicurezza insieme ai novanta Store e alle prelibatezze dei gustosi punti ristoro, dove spiccano il nuovissimo negozio Crocs, con le sue inimitabili calzature, Phard, che si rivolge alle young lady con creatività e leggerezza, e il summer temporary di Grom, il gelato artigianale piemontese arrivato per deliziare i palati pugliesi e non solo. Aperture che continuano a inviare segnali importanti, dopo le recenti inaugurazioni di marchi leader come Patrizia Pepe, Fracomina, Antica Sartoria Positano e Yamamay.Senza sosta anche l'attività del Cinema Uci, che rimarrà aperto durante tutto agosto, con alcuni titoli tanto attesi, come "Me contro te Il Film - Il Mistero della Scuola Incantata", "Free Guy - Eroe per Gioco", "Fast & Furious 9" e "Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto".Per tenersi al passo con la Land of Fashion molfettese basta collegarsi al sito pugliavillage.it o seguire i canali social ufficiali cercando "puglia village".