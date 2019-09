Sabato la Land of Fashion di Molfetta accende le luci sulla Village Night

Nel Village di Molfetta, sabato 21 settembre (dalle ore 19), è il momento della travolgente Village Night. Il sound blues rock dei DSL Dire Straits Legacy, con l'unica data del sud Italia, accompagnerà l'evento dell'anno che chiude l'estate del Village pugliese.Quella che si può definire la notte più bella del Puglia Outlet Village unisce con classe, degustazioni d'eccellenza, musica e territorio, promettendo un'esperienza unica di shopping associato a percorsi enogastronomici, assaggi di ottimi vini e di alcune delle migliori birre artigianali. Il tutto impreziosito dall'attesissimo concerto del gruppo guidato dallo storico tastierista dei Dire Straits, Alan Clark, in programma gratuitamente dalle ore 21.La band britannica salirà sul palco dell'Outlet di Molfetta per completare un'edizione della "Village Night" realmente invitante. Infatti, tra le vie dello shopping dell'outlet molfettese, nelle isole di degustazione appositamente allestite, si potranno assaporare alcuni eccellenti vini pugliesi (Tormaresca, Conte Spagnoletti Zeuli, Conti Zecca, Tenute Chiaromonte, San Marzano, Cantine Lanzolla, Vigneti del Salento, Schola Sarmenti, Azienda Vinicola Albano, Coppi, Produttori di Manduria, Cantina Sanpietrana, Vespa Viagnaioli, Torrevento), con una larga presenza dei migliori vini nazionali (tra gli altri, Consorzio Brunello Di Montalcino, Consorzio Chianti, Bersi Serlini, Bonfandini, Consorzio Friuli Colli Orientali, Consorzio Vini Mantovani), oltre ad alcune delle birre artigianali più interessanti (Grillaio, Birrificio Svevo, Birrificio di Montepulciano, Ebers Beers, Borderline Brewery, Piccolo Birrificio Clandestino, Del Forte, Birra Del Gabba, L'Omaia, Gjulia).A impreziosire ulteriormente la serata della Land of Fashion pugliese ci saranno, già dalle ore 19, i gradevolissimi "corner musicali", con jam session imperdibili a sorpresa.Inizio "Village Night": ore 19,00Inizio concerto: ore 21,00Accesso: gratuitoChiusura Store: ore 24,00Info: www.pugliaoutlet.it