"Luce Viva", inaugurata ieri a Molfetta la mostra fotografica sulla Settimana Santa 2023 in Puglia

27 foto Luce Viva, la premiazione del contest organizzato dal Viva Network

Primo Posto - "Processione dei misteri" (Noicattaro, 8 aprile 2023) realizzato da Domenico Belfiore

Secondo Posto - "Cristo alla colonna" (Sammichele di Bari, 5 aprile 2023) realizzato da Giulio Urbano

Terzo posto ex aequo - "Lux vincit Tenebras" (Molfetta, 6 aprile 2023) realizzato da Leonardo Piccinni

Terzo posto ex aequo - "Intesa dell'anima" (Bari, 8 aprile 2023) realizzato da Pasquale De Tommaso

Gli altri scatti selezionati dalla giuria

"L'alba del venerdì Santo" (Molfetta) realizzato da Arianna Cataldi

"Black rose" (Canosa di Puglia) realizzato da Mario Colasuonno

"Face of pain" (Canosa di Puglia) realizzato da Mario Colasuonno

"Immenso amore" (Bari) realizzato da Pasquale de Tommaso

"Nella notte" (Molfetta) realizzato da Cristina Di Lucente

"Pietà" (Molfetta) realizzato da Salvatore Gianfrancesco

"Sabato Santo" (Molfetta) realizzato da Salvatore Gianfrancesco

"Incendere (incenso)" (Barletta) realizzato da Pasquale Gorgoglione

"Cum patior" (Canosa di Puglia) realizzato da Daniela Laricchiuta

"De solatio" (Canosa di Puglia) realizzato da Daniela Laricchiuta

"Il saltello" (Mottola) realizzato da Farà Meledandri

"La sp'nedd" (Mottola) realizzato da Farà Meledandri

"Crociferi" (Noicattaro) realizzato da Enzo Memoli

"Inno alla Desolata" (Canosa di Puglia) realizzato da Grazia Napolitano

"La luce nella veglia pasquale" (Bisceglie) realizzato da Adriana Palazzo

"Stabat Mater Dolorosa" (Molfetta) realizzato da Marina Pignatelli

"La passione non ha peso" (Molfetta) realizzato da Marianna Pischettola

"Devozione giovanile" (Molfetta) realizzato da Giovanni Squeo

"Eterna Speranza" (Molfetta) realizzato da Bartolo Federico Ventura

"La Devozione" (Molfetta) realizzato da Bartolo Federico Ventura

"Il Re dei Re" (Sammichele di Bari) realizzato da Giulio Urbano

Social Video 1 minuto Inaugurazione mostra "Luce Viva", intervista all'assessore Rossiello

Un percorso che si snoda tra fede, tradizione, cultura e folklore. Si è inaugurata ieri, nella Sala dei Templari di Molfetta, lasul tema della Settimana Santa 2023 in Puglia.La cerimonia che ha dato il via all'esposizione ha visto la presenza dell'assessore alla culturain rappresentanza del Comune di Molfetta, che ha patrocinato l'evento, e di visitatori provenienti da Molfetta e dalle città limitrofe. Contestualmente all'inaugurazione, presentata dalla caporedattrice del network Viva, si è svolta ladel contest fotografico "Luce Viva", selezionati da una commissione di fotografi esperti composta daAi quattro vincitori è stato consegnato unappositamente realizzato per il contest e come dono a ciascuno di loro undal maestro pasticcereL'iniziativa, organizzata dal circuito d'informazione Viva Network, ha avuto un ottimo riscontro sul territorio, conprovenienti da tutta la regione.L'esposizione fotografica comprende i quattro scatti vincitori, i ventuno finalisti, gli scatti dei giurati e alcune fotografie realizzate in ambito giornalistico dai collaboratori di varie città del circuito Viva.La mostra è visitabile dal martedì al venerdì dalle ore 18 alle ore 21 e il sabato e la domenica in due turni, la mattina dalle 10 alle 13 e la sera dalle 18 alle 21. Sarà aperta al pubblico sino al 14 maggio.