Intrecci di solidarietà nei saloni di Salvo Binetti: arriva "Un Angelo per Capello"

Nasce nel segno della solidarietà la nuova collaborazione tra Salvo Binetti by TONIPELLEGRINO ART AND SCIENCE e, la onlus nata nel 2014 che offre un sostegno psicologico ma soprattutto concreto ai pazienti oncologici, attraverso la. Per aderire al progetto che negli ultimi anni è cresciuto in modo esponenziale grazie soprattutto al, basta donare una treccia dei propri capelli e contribuire così alla causa solidale.L'Associazione "Un Angelo per Capello", grazie a vari protocolli d'intesa sottoscritti con aziende specializzate del settore, "scambia" i capelli ricevuti volontariamente da migliaia di donatori, con parrucche inorganiche da donare ai pazienti oncologici, donne e uomini. E ora anche i saloni di Salvo Binetti a Bari e a Molfetta ospiteranno questa iniziativa.Per raccontare il progetto, abbiamo intervistato la presidente dell'associazione, il vice presidente, l'hair stylist, che si è detto molto soddisfatto di questa nuova iniziativa. Ma soprattutto abbiamo ascoltato le voci diche ieri, insieme adun ragazzo, hanno tagliato i propri capelli per partecipare al progetto.Per chiunque avesse voglia di donare, ci si può recarenei saloni di Bari e Molfetta di Salvo Binetti by TONIPELLEGRINO ART AND SCIENCE, prenotando ai numeri 0805237005 (Bari) – 0805240249 (Molfetta). Bisogna avere i, non decolorati: in cambio di un taglio gratuito si può fare unper chi di quei capelli, che normalmente finiscono nella pattumiera, ha davvero bisogno.