Auto d'epoca in mostra al Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta

È un weekend ricco di eventi quello che è in programma al Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta. Domani 14 e sabato 15 febbraio Enegan Spa, azienda di energia – gas e telecomunicazioni, sarà presente con uno stand informativo per il reclutamento di personale all'interno del centro commerciale.La salvaguardia dell'ambiente e l'attenzione alle persone sono al centro della filosofia dell'azienda nota per fornire energia elettrica e gas 100% green, una scelta di sostenibilità garantita dalle certificazioni internazionali. I clienti del Centro Gran Shopping e tutte le persone interessate potranno visitare in questi due giorni lo stand di Enegan Spa dove un incaricato della rete commerciale aziendale potrà dare le informazioni necessarie e raccogliere le eventuali candidature."Sono contento di poter dare questa opportunità e speriamo di poter offrire un'esperienza di crescita umana e professionale" afferma Antonio Rosiello, vice direttore del Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta.Sabato 15 e domenica 16 febbraio, invece, l'Automotoclub "Aste e Bilancieri" Città di Bitonto porterà i veicoli storici all'interno del centro commerciale per richiamare l'attenzione del pubblico sul mondo dell'auto storica, sulle attività del club, ma anche e soprattutto per dare informazioni sulle nuove agevolazioni fiscali, introdotte dal Governo con la Finanziaria 2019 a favore delle auto di interesse storico ultra ventennali.Ci sarà una splendida Volkswagen T2 del 1972, una Mercedes 170 D del 1949, un Maggiolino del 1983, una Vespa Piaggio "faro basso" del 1952, una Fiat Balilla 3 Marce Lusso del 1934, una Porsche 912 del 1968 e una Porsche Boxter 3.2 del 2000.Auto e moto d'epoca, bellissimi, in mostra nella galleria del Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta in questo weekend."È un mondo affascinante" continua Antonio Rosiello. "A queste auto sono legati ricordi bellissimi di intere generazioni ma sono anche un richiamo per i più giovani, abituati a veicoli sempre più uguali tra loro, senza personalità, a differenza di queste splendide vetture che ancor oggi è possibile ammirare nei film che tanto amiamo. Abbiamo dato la nostra disponibilità all'Automotoclub perché vogliamo dare il nostro contributo affinché la gente conosca questo mondo e le nuove opportunità per la detenzione di queste bellissime auto e moto storiche".